26.05.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав військовослужбовців Харківського зонального відділу

Урочистий захід з нагоди 20-ї річниці створення Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку відбувся сьогодні, 26 травня.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Міський голова Харкова Ігор Терехов привітав колектив з ювілеєм та подякував військовим за роботу.

«Дякую за те, що ви продовжуєте захищати наше місто! Ви боретеся з мародерством, проводите профілактичні заходи в армійських колективах, супроводжуєте військові колони. І, незважаючи на те, що ще на початку повномасштабного вторгнення ворог зруйнував місце вашої дислокації, ми обов'язково відбудуємо все після нашої перемоги!» - зазначив Ігор Терехов.

Кращим співробітникам зонального відділу мер вручив Почесні грамоти Харківської міської ради та Подяки міського голови.



