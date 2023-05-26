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26.05.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці на Харківщині виявили факт реалізації безакцизних товарів

З магазину вилучено 375 літрів алкогольної продукції більше, ніж 400 пачок цигарок та 70 електронних сигарет без марок акцизного збору.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
25  травня дільничні офіцери поліції відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області спільно із поліцейським офіцером громади задокументували факт порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в селі Петрівське Балаклійської ОТГ. 
 
Порушницею виявилася 39-річна жінка-підприємець. Щодо неї склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Загалом з торговельного приміщення вилучено 375 літрів алкогольної продукції, більше ніж 400 пачок цигарок та 70 електронних  сигарет без марок акцизного збору.
 
Зібрані матеріали направлено до суду для прийняття рішення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині знайшли труп жінки з ранами на обличчі.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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