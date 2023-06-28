    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області
28.06.2023  08:09   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Минулої доби під ворожим вогнем знаходились міста та села Харківщини на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Красне Перше, Уди.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Масютівка, Кислівка, Котлярівка і Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі фіксують наслідки воєнних злочинів окупантів.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.06 Армія Військові рф обстріляли населені пункти Харківщини 26.06 Армія Військові рф нанесли авіаудари по населеним пунктам Харківської області 25.06 Армія Ворог обстріляв 29 населених пунктів на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 