Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

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Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Скористайтеся цим днем, щоб розставити пріоритети та визначити бажану мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитись до неї.

Прогноз погоди у Харкові на 28 червня Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень, можливо, пройде сильний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.