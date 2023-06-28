Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

Минулої доби під ворожим вогнем знаходились міста та села Харківщини на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Красне Перше, Уди.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Масютівка, Кислівка, Котлярівка і Берестове.
Комментариев: 0
Скористайтеся цим днем, щоб розставити пріоритети та визначити бажану мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитись до неї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень, можливо, пройде сильний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
27 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
влажность:
давление:
ветер: