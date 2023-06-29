29.06.2023 11:35 Віталій Хінєвіч

Вирубують дерева та вибивають вікна: Шарівський замок на Харківщині потерпає від мародерства

Шарівський замок, що розташований у Богодухівському районі Харківської області, за свою багатовікову історію став свідком багатьох подій. На жаль, під час повномасштабного вторгнення рф в Україну, унікальна пам’ятка постраждала також, але не від рук російських загарбників, а від власних мародерів і вандалів.

Фото Наталії Твердохліб

Кореспондент РЕДПОСТ поспілкувався з місцевою краєзнавицею та екскурсоводом музею на громадських засадах «Музей 100-річної історії Шарівського поселення» Наталією Твердохліб.

Наталія Михайлівна багато років проводила екскурсії територією Шарівського парку та безпосередньо в самому замку. Більше того, її робота полягає в пошуку, збиранні та зберіганні інформації про предмети та людей, які жили або працювали на території маєтку.

Унікальною рисою даного архітектурного ансамблю є те, що маєток зберігся до наших днів у первозданному вигляді. На самому замку, стайнях, альтанці та інших будівлях ми не побачимо новостворених елементів. Однак на це нещадно вплинув час і людський фактор.

Наталія Твердохліб зазначає, що помітно почав рідішати Шарівський парк.

«Парк 40 гектарів, я не можу конкретно сказати, хто і де здійснює спил багаторічних дерев. Безконтрольної вирубки дуже багато. Сам парк, зелена зона перед самим замком, вже почала рідішати. А це парк національного значення, з нього цей статус ніхто не знімав», - розповідає Наталія Твердохліб.

За її словами, не тільки парк страждає від дій, які завдають шкоди історичній спадщині, а й безпосередньо сам замок.

«Я не один рік проводжу екскурсії, багато бачила. Були такі випадки, коли люди приходять до замку, бачать щось, що їм сподобалося. Вони можуть дістати з сумки, наприклад, плоскогубці, потім відламати ними шматочок мармуру. Були випадки, коли знімали декоративні елементи з камінів», - нарікає краєзнавиця.

Фото Наталії Твердохліб

До повномасштабного вторгнення росії в Україну територія Шарівського парку знаходилася під охороною. Однак безпосередньо сам замок не охоронявся.

«Ти перебуваєш сам на сам, тебе не бачить охорона. Ти, виходить, можеш обрати будь-яку річ у замку і спробувати, або ж забрати її з собою. Так, ми обмежували кількість кімнат для відвідування їх туристами, але й такі дії часто не давали позитивного результату»,- говорить Наталія Михайлівна.

Після 24 лютого 2022 року ситуація у цьому питанні погіршилась. Охоронців не стало і на території Шарівського парку.

«До повномасштабного вторгнення росії в Україну охоронці стежили, щоб на території парку тією чи іншою мірою був порядок, не було випадків хуліганства. Із зими минулого року, вхід на територію парку та садиби закрили, та й звільнили всіх охоронців. Півтора року жодної охорони немає. Так, люди знаходять способи потрапити на територію. Найбільш «самовіддані» проникають і в сам палац. Люди виривають ґрати з вікон, вибивають вікна, залазять через вікна. Я приходжу і вже бачу наслідки таких дій. Хто їх зупинить?!», - ділиться переживаннями Наталія Твердохліб.

Фото Наталії Твердохліб

За словами краєзнавиці, балансоутримувачем Шарівської садиби є обласне комунальне підприємство «Знахідка».

«У комунальному підприємстві зв'язку зі мною не підтримують. На території представники підприємства відсутні. Як на мене, вони вважають, що моя діяльність не потрібна. Натягнуті у нас із ними стосунки»,- повідомляє екскурсовод.

Ця історична цінність могла б стати об'єктом, де б відбувались різні культурні заходи та ініціативи, вважає Наталія Михайлівна.

«Чому б у замку не зробити, наприклад, виставку здобутків чи відкрити галереї, виставкові зали. Є люди, які утримують страусині ферми, інші об'єкти. Можна їх запросити до себе. Це було б гарною, доброю ініціативою, як на мене. Ну, звичайно, перед цим потрібна реконструкція»-, підсумувала екскурсовод.

Живий інтерес до садиби проявляли не лише українські туристи, сюди приїжджали люди з різних куточків світу.

«У Шарівку приїжджали з різних областей України, приїжджали туристи з Німеччини, Франції, Америки. У нас є книга записів-гостьова книга. Один іноземний турист у ній написав: «Щоб зберегти історію, потрібні зусилля всіх поколінь», - поділилася спогадами про свою роботу Наталія Михайлівна.

Краєзнавиця додає, що після уваги громадськості до того, що замок залишився без охорони, їй стало відомо, що все ж таки на даній території з'являться люди, які стежитимуть за порядком.

«Проблеми Шарівського замку накопичуються. Був лінолеум в одній кімнаті, його зняли. Невідомі особи пробили розлам у внутрішній стіні будівлі, купа цегли лежить. Потрібна охорона. Після привернення уваги громадськості в КП «Знахідка» пообіцяли повернути охоронців», - додала Наталія Михайлівна.

Фото Наталії Твердохліб

Варто зазначити, що інформаційне агентство новин «Укрінформ» зв'язалося з приводу даної ситуації з представниками КП «Знахідка». В комунальному підприємстві агентству підтвердили, що Шарівський парк із 24 лютого минулого року не охороняється.

«Дійсно, з 24 лютого 2022 року комплекс не охороняється. Ми зафіксували, що є пошкодження – зірвані ґрати з вікна. Однак проникнення до самого палацу не було. Усі замки на приміщеннях цілі», - сказала в.о. директора обласного комунального підприємства Вікторія Мовчан.

При цьому керівниця підприємства запевнила, що найближчим часом буде вирішено питання з охороною. Більше року її не було через фінансові проблеми: туристична діяльність у садибі фактично припинена через війну, доходу за вхід екскурсійних груп КП не отримує.

«Це значне фінансове навантаження. Ми просили адміністрацію дозволити нам діяльність, але, з огляду на військову обстановку, екскурсії поки що заборонені. Але ми винаймемо охоронців, які чергуватимуть та наглядатимуть за порядком на території», - сказала директор КП.

Редакція інтернет порталу РЕДПОСТ сподівається, що історично-культурне надбання Харківщини та всієї України «Шарівський палац» буде збережено та він відкриє ще багато цікавих фактів.