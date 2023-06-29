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29.06.2023  11:45   Рита Парфенова

Проросійськи налаштована харків'янка поширювала в інтернеті кремлівські тези

Викрито мешканку Харкова, яка на просторах інтернету підтримувала рф та дискредитувала українське політичне керівництво.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/9773

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, харків’янка систематично поширювала на власній сторінці в забороненій в Україні соцмережі проросійські дописи.

Один з дописів мав наступний зміст: «У меня нету ни одного аргумента против для россиян в их справедливой ненависти к этой полоумной Украине».

Крім того, інші публікації містили прокремлівські тези про політичне керівництво України та міжнародних партнерів, які допомагають нашій державі зброєю.

Незаконні дій шанувальниці рф підверджено висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова жінці повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України), та за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, регіональної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть чоловіка, який прославляв окупантів.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, харків
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