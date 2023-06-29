29.06.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Нова пошта знизила вартість доставки у США

У 4 рази знижено мінімальну вартість доставки посилок завдяки зміні системи тарифікації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Компанія запровадила зручну градацію тарифів, з вагою де є крок - у 100 г. Тобто клієнт сплачує не в межах вагових категорій до 2 кг, до 10 кг та до 30 кг, як було раніше. А різну ціну - за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,4 кг, 0,5 кг, 1 кг, 1,5 кг тощо.

Нова тарифікація буде єдиною як для приватних, так і для бізнес-клієнтів. Так, зараз доставка документів до 100 гр - коштує 350 грн замість 1300 грн, посилка 0,5 кг - коштує 650 грн замість 1400 грн, а відправлення на 15 кг - 4600 грн замість 6800 грн.

Термін доставки у США — від 10 днів на будь-яку адресу по всій території країни. Відправити посилку можна з будь-якого відділення Нової пошти. Для цього можна самостійно створити міжнародну накладку через мобільний додаток та бізнес-кабінет або оператор оформить у відділенні. Деталі про тарифи та можливості доставки у США за посиланням.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Нова пошта відкрила перше відділення у Румунії.