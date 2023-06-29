Рівень радіації у Харкові та області на 29 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 29 червня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,10-0,13 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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