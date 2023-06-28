Рівень радіації у Харкові та області на 28 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 27 червня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,10-0,16 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:
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Скористайтеся цим днем, щоб розставити пріоритети та визначити бажану мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитись до неї.
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