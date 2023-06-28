28.06.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці задокументували наслідки ворожого обстрілу Харківщини

За даними слідства, 28 червня близько 10:10 російські військові обстріляли село Курилівка Куп‘янського району. Попередньо, з РСЗВ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ворожий снаряд влучив на територію городу приватного будинку. Отримала поранення 69-річна мирна мешканка, яка в цей час перебувала на городі.

Вчора ворог обстріляв село Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, обстріл вівся з міномета.

За процесуального керівництва Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 27 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 71 вибуховий предмет.