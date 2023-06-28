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28.06.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці задокументували наслідки ворожого обстрілу Харківщини

За даними слідства, 28 червня близько 10:10 російські військові обстріляли село Курилівка Куп‘янського району. Попередньо, з РСЗВ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Ворожий снаряд влучив на територію городу приватного будинку. Отримала поранення 69-річна мирна мешканка, яка в цей час перебувала на городі.
 
Вчора ворог обстріляв село Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, обстріл вівся з міномета.
За процесуального керівництва Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 27 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 71 вибуховий предмет.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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