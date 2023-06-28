28.06.2023 13:10 Віталій Хінєвіч

НМТ-2023: відсьогодні учасники основних сесій можуть дізнатися свої результати

Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту можуть дізнатися свої результати, які розміщено в персональних кабінетах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

У вкладці «Результати» також доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, необхідної для вступу до закладів вищої освіти України.

Якщо ж учаснику НМТ потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, після офіційного оголошення результатів він може замовити витяг з відомостей результатів НМТ. Із процедурою отримання витягу можна ознайомитися за посиланням.

«Попри те, що відразу після оприлюднення результатів сайт Українського центру дещо “гальмував” через надмірну кількість входів учасників, нині сервіс працює в нормальному режимі й вступники з найкращими результатами вже повідомляють у соціальних мережах про свої досягнення. І українським юнакам та юнкам дійсно є чим пишатися, адже, окрім успіхів у навчанні, вони продемонстрували стійкість, здатність досягати поставлених цілей попри зниження працездатності як закономірного наслідку стресу.

Ми хочемо знати історії наших найкращих учасників і учасниць, тож пропонуємо тим, хто отримав максимально можливу кількість балів з одного, двох або трьох предметів НМТ, поділитися секретами своєї успішності. Для цього просимо заповнити форму «НМТ-2023 : історії успіху», відповівши за бажанням на питання, запропоновані в ній. Пізніше ми обов’язково розповімо про ваш досвід, щоб інші могли надихатися вашим прикладом і досягати вершин»,- йдеться у повідомленні.