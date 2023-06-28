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28.06.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Вовчанську громаду: є загиблі

Близько години тому ворог вкотре обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців села Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям.
 
Інформація уточнюється. На місці працюють екстрені служби. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 червня близько 10:10 російські військові обстріляли село Курилівка Куп‘янського району. Попередньо, з РСЗВ.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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