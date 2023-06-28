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28.06.2023  13:50   Рита Парфенова

Підприємець підозрюється у привласненні коштів за ремонт зруйнованої обстрілом багатоповерхівки на Харківщині

Прокурори довели, що підприємство виконали роботи у менших обсягах, ніж хзаявлено в фінансоввих документах

Підприємець підозрюється у привласненні коштів за ремонт зруйнованої обстрілом багатоповерхівки на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у грудні минулого року між Департаментом капітального будівництва ХОВА та підприємством укладено договір щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у смт Золочів Богодухівського району. Вказаний будинок постраждав торік внаслідок ворожого обстрілу.

Проте директор ТОВ вирішив привласнити бюджетні кошти. Для досягнення своєї злочинної мети підрядник забезпечив виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами, ніж ті, шо були зазначені в офіційних документах.

Після цього він надав замовнику підроблені акти, інформація у яких не відповідала дійсності. «У кишеню» директора ТОВ надійшло майже 200 тисяч гривень за роботи, які фактично по житловому будинку виконано не було.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та за фактом службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що голову селищної ради під Харковом підозрюють у привласненні бюджетних грошей.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  зловживання, привлснення коштів, прокутура, харків
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