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14.12.2022  17:33   Дмитро Колонєй

Під Харковом посадовець та ділок провернули аферу на сотні тисяч

Голову селищної ради пыд Харковом підозрюють у привласненні бюджетних грошей.

Привласнили сотні тисяч гривень посадовець та ділок, провернувші аферу під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у 2020 році між селищною радою Дергачівського району (нині — Харківського району) та підприємством укладено договір на 4 млн. грн. стосовно капітального ремонту будівлі ліцею на території району.
 
Але селищний голова та директор підприємства вирішили провернути аферу, за якою посадовець погодився забезпечити зі свого боку підписання актів щодо прийняття робіт за вищевказаним договором без їх фактичного виконання в повному обсязі, не здійснюючи контроль та технічним наглядом за якістю, обсягами та вартістю ремонту ліцею.
 
Привласнили сотні тисяч гривень посадовець та ділок, провернувші аферу під Харковом
 
А підрядник фактично не організував проведення та виконання в повному обсязі робіт, передбачених вказаним договором.
 
Селищний голова підписав акти приймання виконаних будівельних роботі, розуміючи, що в них вказані завідомо неправдиві відомості. Саме ці документи стали підставою для перерахування бюджетних коштів, якими і заволоділи посадовець та директор підприємства.
 
Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного вилучено близько 400 тисяч доларів. 
 
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Встановлюються інші причетні особи.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові шахрай просив гроші на молоко для дитини та обкрадав благодійників.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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