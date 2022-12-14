14.12.2022 17:33 Дмитро Колонєй

Під Харковом посадовець та ділок провернули аферу на сотні тисяч

Голову селищної ради пыд Харковом підозрюють у привласненні бюджетних грошей.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у 2020 році між селищною радою Дергачівського району (нині — Харківського району) та підприємством укладено договір на 4 млн. грн. стосовно капітального ремонту будівлі ліцею на території району.

Але селищний голова та директор підприємства вирішили провернути аферу, за якою посадовець погодився забезпечити зі свого боку підписання актів щодо прийняття робіт за вищевказаним договором без їх фактичного виконання в повному обсязі, не здійснюючи контроль та технічним наглядом за якістю, обсягами та вартістю ремонту ліцею.

А підрядник фактично не організував проведення та виконання в повному обсязі робіт, передбачених вказаним договором.

Селищний голова підписав акти приймання виконаних будівельних роботі, розуміючи, що в них вказані завідомо неправдиві відомості. Саме ці документи стали підставою для перерахування бюджетних коштів, якими і заволоділи посадовець та директор підприємства.

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного вилучено близько 400 тисяч доларів.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші причетні особи.