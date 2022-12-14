14.12.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

Українці продовжують отримувати інсулін за програмою реімбурсації: що варто знати

215 660 людей отримали інсулін за програмою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну службу здоров'я України.

Повідомляється, що препарати інсуліну відпускаються безоплатно або з незначною доплатою. З усіх відпущених інсулінів 64% – безоплатні.

На час воєнного стану доступ до інсулінів максимально спрощено:

якщо людина переїхали або з лікарем, з яким підписана декларація, немає зв’язку – можна звернутися за рецептом до будь-якого іншого лікаря первинки. Укладати нову декларацію необов’язково. Щоб отрмати рецепт на інсуліни у сімейного лікаря необхідно мати складений ендокринологом план лікування;

на час війни крім е-рецепту також дійсний паперовий. Якщо у лікаря немає доступу до Електронної системи охорони здоров’я – він випише паперовий рецепт;

на час дії воєнного стану в рецепті на інсулін лікар може не зазначати торгові назви препаратів. А замість цього вказувати дані, виходячи з їх класифікації.

Звернутися з рецептом можливо в аптеку, яка має договір з НСЗУ на відпуск інсулінів. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою на вході “Доступні ліки. + Інсуліни”. Або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 – оператор підкаже, де найближча до вас аптека.