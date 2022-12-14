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14.12.2022  17:20   Віталій Хінєвіч

Українці продовжують отримувати інсулін за програмою реімбурсації: що варто знати

215 660 людей отримали інсулін за програмою.

інсулін
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну службу здоров'я України.
 
Повідомляється, що препарати інсуліну відпускаються безоплатно або з незначною доплатою. З усіх відпущених інсулінів 64% – безоплатні.
 
На час воєнного стану доступ до інсулінів максимально спрощено:
 
  • якщо людина переїхали або з лікарем, з  яким підписана декларація, немає зв’язку – можна  звернутися за рецептом  до будь-якого іншого лікаря первинки. Укладати нову декларацію необов’язково. Щоб отрмати рецепт на інсуліни у сімейного  лікаря необхідно мати складений ендокринологом план лікування;
  • на час війни крім е-рецепту також дійсний паперовий.  Якщо у лікаря немає доступу до Електронної системи охорони здоров’я – він випише паперовий рецепт; 
  • на час дії воєнного стану в рецепті на інсулін лікар може не зазначати торгові назви препаратів. А замість цього вказувати дані, виходячи з їх класифікації.
Звернутися з рецептом можливо в аптеку, яка має договір з НСЗУ на відпуск інсулінів. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою на вході “Доступні ліки. + Інсуліни”. Або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 – оператор підкаже, де найближча до вас аптека.
 
Нагадаємо, у "Дії" оновили COVID-сертифікати.
 
Источник:   Національна служба здоров'я України
 Тэги:  медицина
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