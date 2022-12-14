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14.12.2022  16:35   Віталій Хінєвіч

У "Дії" оновили COVID-сертифікати

У "Дії" оновили сертифікати вакцинації від COVID-19.

COVID-сертифікати
 
 Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
 
Повідомляється, що тепер можливо згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини. Для цього треба зайти у застосунок, натиснути Послуги, обрати COVID-сертифікати та клікнути Отримати.
 
Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.
 
Нагадаємо, у Дії можливо змінити адресу реєстрації або знятись з обліку ВПО.
 
Источник:   Михайло Федоров
 Тэги:  дія
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