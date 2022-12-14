14.12.2022 16:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі тролейбуси змінять маршрут

Зміна маршруту пов'язана із аварійним ремонтом контактної мережі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух тролейбусів на пр. Ювілейному, на ділянці від вул. Гвардійців Широнінців до розворотного кола «602 мікрорайон», буде припинений з 11:00 до 13:00 15 грудня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбуса.

На час робіт тролейбуси курсуватимуть так:

№19: розворотне коло «вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - ст. м. «Турбоатом»;

№20: розворотне коло «ст. м. «Захисників України» - вул. Броненосця «Потьомкін» - пр. Героїв Харкова - пр. Ювілейний - ст. м. «Академіка Барабашова»;

№24: не курсуватиме.

Нагадаємо, рятівники надали допомогу двум швидким та трьом вантажівкам.