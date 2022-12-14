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14.12.2022  17:18   Василь Голосний

У Харкові вшанували памʼять героїв-ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС (фото)

Урочистості з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбулися 14 грудня у сквері Пожежного.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Саме цього дня у 1986 році завершилося будівництво захисного саркофагу «Укриття» над зруйнованим четвертим енергоблоком. У заході взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов, ліквідатори та їхні сімʼї, пожежні, представники громадських організацій, повідомляє РЕДПОСТ.
 
«Багато років тому ви врятували Україну і весь світ від радіаційної чуми. Сьогодні настав час, коли ваші сини та онуки знову рятують нашу та інші країни, але вже від інших жахіть - від війни, розвʼязаної росією, в якій за  майбутні покоління та й в цілому існування нас як нації віддає життя краща молодь. Хлопці та дівчата, які вдягнули військову форму, сьогодні захищають і відстоюють наше рідне місто і Україну, беручи приклад з вас. Ваш подвиг житиме вічно. Подвиг бійців ЗСУ, Нацгвардії, бійців територіальної оборони теж житиме вічно - і ця спадковість дуже символічна», - наголосив мер. 
 
Своєю чергою голова Харківської обласної організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій Вінник подякував міській владі за підтримку. 
 
«В цей непростий час я хочу подякувати міській владі за те, що приділили належну увагу нашому святу і вкотре довели, що ми, харківʼяни, - непереможні. Харків - справжнє місто-герой! Дякую за розуміння і вирішення наших проблем», - зазначив Анатолій Вінник. 
 
У памʼять про подвиг учасників ліквідації аварії на ЧАЕС відбулося покладання квітів до монументу.

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Источник:   Міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терехов, ликвидаторы, чаэс
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