14.12.2022 17:18 Василь Голосний

У Харкові вшанували памʼять героїв-ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС (фото)

Урочистості з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбулися 14 грудня у сквері Пожежного.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Саме цього дня у 1986 році завершилося будівництво захисного саркофагу «Укриття» над зруйнованим четвертим енергоблоком. У заході взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов, ліквідатори та їхні сімʼї, пожежні, представники громадських організацій, повідомляє РЕДПОСТ

«Багато років тому ви врятували Україну і весь світ від радіаційної чуми. Сьогодні настав час, коли ваші сини та онуки знову рятують нашу та інші країни, але вже від інших жахіть - від війни, розвʼязаної росією, в якій за майбутні покоління та й в цілому існування нас як нації віддає життя краща молодь. Хлопці та дівчата, які вдягнули військову форму, сьогодні захищають і відстоюють наше рідне місто і Україну, беручи приклад з вас. Ваш подвиг житиме вічно. Подвиг бійців ЗСУ, Нацгвардії, бійців територіальної оборони теж житиме вічно - і ця спадковість дуже символічна», - наголосив мер.

Своєю чергою голова Харківської обласної організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій Вінник подякував міській владі за підтримку.

«В цей непростий час я хочу подякувати міській владі за те, що приділили належну увагу нашому святу і вкотре довели, що ми, харківʼяни, - непереможні. Харків - справжнє місто-герой! Дякую за розуміння і вирішення наших проблем», - зазначив Анатолій Вінник.

У памʼять про подвиг учасників ліквідації аварії на ЧАЕС відбулося покладання квітів до монументу.

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