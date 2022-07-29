29.07.2022 21:31 Дмитрий Колоней

Чоловік ошукав жінок на десятки тисяч гривень на Харківщині (фото)

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполіції, досудове розслідування встановило, що 82-річній мешканці міста Лозова 01 червня 2022 року близько 10:30 зателефонував на стаціонарний телефон невідомий. Жінці повідомили, що її онука потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та отримала численні тілесні ушкодження.

Для лікування необхідні гроші. Їх можна передати знайомому, який прийде до жінки додому. Через півгодини до пенсіонерки прийшов чоловік, якому вона передала 30 тисяч гривень.

Наступного дня близько 10:00 на мобільний телефон 55-річної лозівчанки також зателефонували шахраї. Їй повідомили, що в аварію потрапила її донька та на лікування потрібні кошти. За грошима приїде помічник слідчого. Жінка віддала незнайомцю 10 тисяч гривень та золоті вироби.

Працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявися раніше судимий 49-річний мешканець міста. Зловмиснику повідомлено про підозру у шахрайстві Кримінального кодексу України.

Йому світить до 3 років позбавлення волі.