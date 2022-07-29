Харківські підсумки дня 29.07.2022 (відео)

29.07.2022 20:53 Дмитрий Колоней

У цьому відео зібрано найважливішу інформацію про події у Харкові та регіоні за 29 липня від наших колег з “Харьковских известий”.

Як повідомляє РЕДПОСТ , біля четвертої ранку окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Про це розповів Харківській міський голова Ігор Терехов: «В 4:09 два «прихода». Оба в центральную часть города. В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС - разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае «прилет» в здание одного из высших учебных заведений Харькова», – написав він у своєму телеграм-каналі. Запопередніми данними цебулиракети с300

Пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.

Близько 4:20 окупанти обстріляли місто Богодухів. Під вогнем ворога опинилося діюче підприємство. Ракети зруйнували майстерню, цех готової продукції, вантажні автомобілі, які розвозили продукцію. Почалась пожежа. Постраждалих немає. За попередніми вісновками ГУ Нацполіції удари були нанесені з тактичного ракетного комплексу «Точка-У»

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії в районах населених пунктів Харків, Рідне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Протопопівка, Нове, Золочів, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Безруки, Борщова, Старий Салтів та Коробочкине

За оперативною інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області було 17 пожеж

1 у Салтівському районі Харкова.

7 - у Харківському,

5 - Чугуївському,

3 - Ізюмському,

1 - Богодухівському районах

Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та надвірні забудови, об'єкти критичної інфраструктури, поле з пшеницею.