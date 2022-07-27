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27.07.2022  20:53   Дмитрий Колоней

Харківські підсумки дня 27.07.2022 (відео)

У цьому відео зібрано найважливішу інформацію про події у Харкові та регіоні за 27 липня від наших колег з “Харьковских известий”.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  день у Харкові розпочався з ракетних обстрілів. Від ударів окупантів постраждали Індустріальний та Новобаварський райони. Поранено шістьох жителів міста. Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до городян, закликавши до максимальної обережності.
 
Під обстріли попали також Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони. 
 
"МЧС установило,что это были ракеты С-300", - відмітив Игор Терехов, - "Ситуация напряженная. Агрессоры пытаются запугать харьковчан. внести смуту, разбалансированность в жизнь Харькова. Но я абсо лютно уверен что это у них не получится"
 

 

Тэги:  агрессия россии, итоги дня, харьков
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