Харківські підсумки дня 30.07.2022 (відео)

30.07.2022 21:33 Дмитрий Колоней

У цьому відео зібрано найважливішу інформацію про події у Харкові та регіоні за 30 липня від наших колег з “Харьковских известий”.

Як повідомляє РЕДПОСТ , обстріли Харкова розпочались у третій годині ночі. Про це розповів Харківській міський голова Ігор Терехов:

"Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи. Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС. Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город".

Другиій удар окупантів був здійснен по Новобаварському району Харкова. Внаслідок обстрілу на територіі біля двоповерхової нежитлової будівлі виявлено вирву розмірами 9 на 10 м та глибиною 5,5 м. У результаті ракетного вибуху пошкоджено стіни, віконні рами, частину даху. Імовірно, С-300.

Рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 7:

у Харківському (1),

Чугуївському (1),

Богодухівському (1),

Ізюмському (3) районах області,

а також 1 у Слобідському районі Харкова.

Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та надвірні забудови, об‘єкти критичної інфраструктури, поле з пшеницею.