Прогноз погоди у Харкові на 31 липня

Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+24°C (відчувається як +18°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +27°...+29°C (відчувається як +30°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +28°...+23°C (відчувається як +29°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Зірки радять не зачіпати чужих почуттів та інтересів – це може скінчитися плачевно. Зате день підігріватиме амбіції та честолюбство, допомагаючи досягати успіхів у роботі, кар'єрі та коханні.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
Щороку в останню неділю липня в Україні відзначають День працівників торгівлі.
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