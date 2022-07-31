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31.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 липня

Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.

-kharkiv.info/kusochek-starogo-kharkova-na-kholodnoi-gore

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+24°C (відчувається як +18°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +27°...+29°C (відчувається як +30°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +28°...+23°C (відчувається як +29°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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