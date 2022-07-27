27.07.2022 20:23 Дмитрий Колоней

Виплати від міжнародних організацій: що важливо знати

Мінсоцполітики підготувало відповіді на найпоширеніші запитання.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Мінсоцполітики, у зв’язку з великою кількістю запитань щодо отримання допомоги та подачі заявок через соціальну платформу єДопомога, дає відповіді на найпоширеніші запитання.

1. Хто саме може розраховувати на отримання допомоги від міжнародних організацій залишаючи заявку через платформу єДопомога?

Для міжнародних організацій пріоритетними є найнезахищені верстви населення, що мають соціальні статуси такі як: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб.

Заявку на платформі може залишити будь-яка людина, а от рішення щодо виплат та яким саме категоріям населення допомогти, приймають міжнародні організації.

Зі свого боку Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

2. Чи є пенсіонери серед цих категорій?

Категорія “пенсіонер” в заявці є. Але просимо звернути увагу, що запити від міжнародних організацій на реєстри заявок, як правило, мають декілька критеріїв. Наприклад, це пенсіонер+визначений регіон або інша соціальна категорія.

Зараз складний час для кожного українця, і ресурси навіть у міжнародних організацій обмежені.

Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, що постраждали від війни.

На платформі “єДопомога міжнародна”, у вкладені Умови надання допомоги є вся необхідна інформація, по організаціях які надають допомогу та кому саме вони її надають.

3. Скільки коштів вже отримали і скільки передбачено в рамках цієї допомоги?

Мінсоцполітики отримує інформацію про фактичне отримання грошей людьми від міжнародних організацій не одразу, так як у міжнародних організацій, також, є свої внутрішні процеси, узгодження, перерахування тощо.

Загалом, згідно досягнутих домовленостей разом з міжнародними організаціями реалізуються проекти до додаткових виплат найбільш вразливим категоріям населення для понад 2 мільйонів осіб із загальною сумою виплат понад 10 млрд гривень. Наразі в реєстрах передано інформацію для виплати 189 428 людям, що заповнили заявку через платформу “єДопомога міжнародна”. А також Мінсоцполітики були передані переліки осіб, що підпадають під категорії зазначені в меморандумах, з інформацією по 780 722 особам.

5. Що потрібно зробити, аби отримати допомогу?

Потрібно зайти на платформу єДопомога. Обрати напрям “Виплати від міжнародних організацій” і далі заповнити заявку.

Звертаємо увагу на те, що потрібно уважно заповнювати номер телефону, IBAN, ІПН (РНОКПП) та паспортні дані.

Важливо також те, що тільки один з батьків може подати інформацію про дітей у своїй заяві, не потрібно в кожну заявку їх включати, адже будуть дублі та помилка.

Нагадуємо, IBAN не є обов’язковою умовою для виплати, адже деякими меморандумами передбачена можливість отримання грошового перек