    
Главная Новини Харкова Армія Під Харковом ворог намагається утримати зайняті рубежі (відео)
27.07.2022  19:51   Дмитрий Колоней

Під Харковом ворог намагається утримати зайняті рубежі (відео)

Оперативна інформація на вечір 27 липня 2022 по Харкову та регіону від ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та  недопущення просування українських підрозділів. Значну увагу противник приділяє розвідці з метою викриття системи нашої оборони та виявлення вогневих позицій артилерії.
 
На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.
 

 

Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.07 Надзвичайні події Чоловік піклувався про добробут загарбників під Харковом (фото) 27.07 ВІДЕО Харківські підсумки дня 27.07.2022 (відео) 27.07 Влада Агрессоры пытаются запугать харьковчан, - Ігор Терехов (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 