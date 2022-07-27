27.07.2022 19:21

Как выбрать и установить бойлер

В условиях растущих цен на горячую воду и нестабильной работы коммунальных сервисов водонагреватель - совершенно необходимое для комфортной жизни устройство.

Однако, прежде, чем бойлер купить , нужно определиться с рядом важных именно для вас технических характеристик. Ниже - несколько полезных советов по выбору водонагревателя и его правильному монтажу.

Объем водонагревателя

Приняв решение купить бойлер, нужно прежде всего определиться с необходимым вам объемом. Он зависит от:

того, сколько людей живут в квартире или доме;

как долго они принимают душ;

принимают ли они ванну;

планируется ли подключать бойлер только к душу и умывальнику, либо также к раковине на кухне и т.д.

Для квартиры, в которой живет один человек или для дачного домика подойдет бойлер объемом до 30 литров. Семейной паре подойдет бойлер на 40-65 литров, паре с ребенком - на 70-95 литров. Хорошим решением для большой семьи станет устройство вместимостью до 150 литров, а бойлеры с еще большим объемом послужат жителям частных домов.

Мощность и время нагрева воды

Зачастую чем больше бойлер, тем больше времени ему требуется на подогрев воды. Но если вам нужен водонагреватель с большим объемом, а ждать нагревания слишком долго не хочется, стоит обратить внимание на бойлеры с двумя нагревательными элементами вместо одного. Кроме того, на рынке представлено большое количество устройств с функцией быстрого нагрева - стоят они на порядок дороже, однако в использовании намного удобнее.

Тип ТЭНа

Нагревательные элементы (ТЭНы) в бойлерах бывают мокрыми и сухими.

Мокрый ТЭН - это, по сути, большой кипятильник. Водонагреватели с мокрым ТЭНом стоят дешевле, но из-за постоянного контакта с водой нагревательные элементы быстро обрастают накипью, что сказывается на качестве работы бойлера. Водонагреватели с мокрыми ТЭНами нужно регулярно чистить и обслуживать.

Бойлеры с сухими тенами, в свою очередь, дороже, но имеют ряд преимуществ. Сухой ТЭН погружен в специальную колбу и не контактирует с водой, потому служит дольше и качественнее. Кроме того, для его замены из бойлера не придется сливать воду. Считается также, что использование водонагревателя с сухим ТЭНом безопаснее из-за низкого риска удара током.

Выбирая водонагреватель, оцените свой бюджет, взвесьте все “за” и “против” и выберите устройство с подходящим нагревательным элементом.

Форма бака

Для того, чтобы не прогадать с формой водонагревателя, подумайте заранее, куда вы планируете установить бак. Плоские бойлеры - самые компактные на рынке, цилиндрические тоже хорошо подойдут для небольших помещений. Прямоугольные водонагреватели обычно рассчитаны на больший объем воды и устанавливаются в более просторных помещениях.

Монтаж

Когда выбор сделан и бойлер куплен, остается лишь его установить. Чтобы сделать это правильно, нужно помнить о нескольких нюансах:

бойлер должен подвешиваться на несущую или прочную кирпичную стену;

для крепления лучше использовать мощные дюбели и анкерные крепления;

бойлеры с объемом 150+ литров подвешивать на стену опасно, лучше прибегнуть к напольной установке.

В целом, когда речь идет об установке бойлера, при отсутствии специфических знаний и навыков лучше прибегнуть к услугам специалистов. Зачастую их предоставляют компании-продавцы водонагревателей, что позволяет покупателям избежать лишних хлопот.