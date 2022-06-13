13.06.2022 17:41

Выбор бойлера для квартиры

Отключение горячей воды кажется пустяком, но тем не менее оно может стать серьёзной проблемой. Особенно, если воду отключают надолго.

Спасти в такий ситуации может бойлер - система подогрева, которую устанавливают в квартире или частном доме. Как выбрать устройство, чтобы всегда иметь в квартире горячую воду?

Объём

Есть водонагреватели разных объёмов - от пяти литров до нескольких сотен. Понятно, что в квартире невозможно поставить аппарат очень большого размера. Ставьте такой, который позволяют габариты жилища - но не очень маленький, чтобы воды точно хватало.

Если вы знаете количество воды, которое требуется одному человеку в вашей квартире, рассчитать требуемый объём будет уже легче. Чем больше человек с вами живёт, тем более крупный аппарат придётся купить.

Учитывайте ещё цели, для которых приобретаете устройство. Если вам нагреватель нужен, чтобы мыть посуду, хватит и небольшой модификации до 15 литров. Если он требуется для душа, лучше присмотреться к ёмкости в 30 литров (это для одного человека).

Способ установки и расположение

Водонагреватели делятся на горизонтальные и вертикальные. Второй тип расположения, как кажется, занимает больше места, горизонтальный же бойлер более компактен, и у него больше вариантов для расположения. Он может быть, к примеру, установлен под потолком, что оставляет больше свободного места в помещении.

Есть устройства для универсальной установки, но, если их поставить горизонтально, они работают лучше - вода нагревается в них быстрее. Будьте внимательнее при выборе.

Форма

Существуют плоские и круглые нагревательные устройства. Плоские могут занимать в помещении меньше места. Стндартный вариант предполагает цилиндрическую форму бака. Это самое простое и недорогое устройство.

Но цилиндрический прибор - довольно громоздкий и плохо сочетается с общим интерьером. Плоские и прямоугольные подойдут больше, но учитывайте, что многие модели плоских водонагревателей (слим) - компактные. Они подойдут для того, чтобы нагреть небольшое количество воды. Если вы предполагаете её большой расход (например, она нужна вам для душа) - выберите другую модель.

В этом отношении прямоугольный боулер будет лучшим вариантом. Он не занимает столько места, сколько цилиндрический вариант, но обладает всеми свойствами обычного бойлера.

Покрытие

Все предлагаемые сейчас покрытия - прочны и эстетично выглядят. Можно выбрать эмалированный бак, бак из нержавеющей стали или стекла.