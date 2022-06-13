13.06.2022 17:25 Дмитрий Колоней

В Харькове работает больше половины супермаркетов и большинство рынков

Несмотря на обстрелы оккупантов, заведения торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг Харькова продолжают свою работу.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент административных услуг и потребительского рынка, по состоянию на 13 июня 2022, в Харькове работают 192 супермаркета, что составляет около 65% от их общего количества, и 35 рынков из 53-х. Также принимают клиентов около 215 аптек. В частности, работают сети «911», «Копейка», «Шара», «Аптека низких цен», «Славутич» и др.

Кроме того, продолжают возобновлять работу магазины непродовольственных товаров, бытовой и электротехники, строительных материалов и косметических товаров. Так, сейчас в Харькове работают 34 магазина сети «Eva» и 21 магазин сети «Prostor», а также шесть супермаркетов «Comfy» и один «Эпицентр».

Также возобновили прием посетителей некоторые заведения общепита, в частности, «Япошка», «Маранелло», «Париж», «Навруз», «Пробка» и др. В городе работают некоторые летние площадки, салоны красоты и заведения бытового обслуживания населения.