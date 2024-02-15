15.02.2024 18:11

Бойлер погано нагріває воду: в чому може бути причина та як її усунути

Бойлер - незамінний прилад у сучасній оселі. Він має забезпечувати комфорт її власників та надавати їм певну автономію від постачальників комунальних послуг. Проте, користувачі бойлерів нерідко жаліються на перебої в роботі техніки, особливо часто вони трапляються взимку. Оскільки виклик майстра - задоволення не з дешевих, а причини проблеми можуть лежати на поверхні, ми поспілкувалися з Сергієм Кудиною про те, як самостійно діагностувати та виправити несправність.

Сергій - фахівець Венкон, компанії-експерта з інженерних рішень. Інтернет-магазин Венкон пропонує необхідне обладнання для осель, офісів та промислових приміщень, в тому числі сучасні та надійні водонагрівачі https://vencon.ua/catalog/bojlery

Головні причини несправності бойлера

За словами Сергія, причини несправності бойлера можуть бути банальними, а їх усунення не завжди потребує залучення майстра. Зокрема, найпопоулярніші причини незадовільної роботи водонагрівачів - це:

Температура холодної води у трубопроводі взимку. Якщо влітку температура води у трубопроводі складає близько 15 градусів за Цельсієм, в холодну пору року вона може опускатися до 7 градусів. Відповідно, збільшується кількість гарячої води з бойлера, необхідної для отримання комфортної температури з крану. Про несправність мова тут не йде - власникам потрібно тільки призвичаїтися до сезонних особливостей роботи системи. Накип. Будь-який бруд всередині пристрою негативно відбивається на роботі водонагрівача. Для вирішення цієї проблеми необхідно регулярно проводити технічне обслуговування бойлера. Кран подачі гарячої води з центральної системи не перекритий. Банально, але часто майстри, які приїжджають на виклики щоб полагодити бойлер, мають всього лише повернути один вентиль. Регулятор температури налаштований невірно. Ця проблема часто спіткає власників бойлерів, у яких регулятор температури прихований, розташований у нижній частині пристрою. Перш ніж телефонувати майстрові, перевірте, чи коректно виставлений регулятор. Стрілка на індикаторі температури не вказує на максимум. Через те, що стрілка індикатора знаходиться десь посередині шкали, у власника бойлера може скластися хибне враження, що він не працює “на повну”. Насправді ж, більшість моделей водонагрівачів не мають вбудованих термометрів - індикатори вказують лише на те, працює пристрій або ні.

Складна несправність водонагрівача: що робити

Не всі несправності, що перешкоджають роботі водонагрівача можна виправити самотужки, визнає Сергій. Якщо ваш бойлер не працює, і ви вже впевнилися у тому, що справа не у відкритому вентилі або наявності бруду, шляхів вирішення проблеми може бути кілька.

Шлях перший: зверніться до виробника. Контакти сервісного центру, який відповідає за обслуговування вашого пристрою, мають бути вказані у гарантійному талоні (не забувайте зберігати такі документи після покупки техніки!).

Шлях другий: зверніться до магазину, де купували бойлер. Не факт, що ви отримаєте безкоштовне обслуговування, але спеціалісти торгової мережі скоріш за все знайдуть та усунуть причину несправності швидко та ефективно.

Шлях третій: зверніться до майстра, який встановлював водонагрівач. Можливо, несправність спричинена помилкою при встановленні обладнання. Якщо ж ні, фахівець, який відповідав за неї, зможе полагодити бойлер, несправний з іншої причини також.

Шлях четвертий: придбайте новий бойлер. Якщо проблема виникає вкотре, а самому пристрою вже декілька років, час замислитися про його заміну.

Сподіваємося, що одна з порад Сергія допомогла вам вирішити проблему та знову насолоджуватися постійною наявністю гарячої води. Між тим, на сторінці експерта Сергія Кудини в LinkedIn ви зможете знайти більше порад, що стануть у пригоді в побуті. А на сайті Венкон для вас завжди доступні розумні інженерні рішення, здатні спростити повсякденне життя.