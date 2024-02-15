15.02.2024 18:11
Бойлер погано нагріває воду: в чому може бути причина та як її усунути
Бойлер - незамінний прилад у сучасній оселі. Він має забезпечувати комфорт її власників та надавати їм певну автономію від постачальників комунальних послуг. Проте, користувачі бойлерів нерідко жаліються на перебої в роботі техніки, особливо часто вони трапляються взимку. Оскільки виклик майстра - задоволення не з дешевих, а причини проблеми можуть лежати на поверхні, ми поспілкувалися з Сергієм Кудиною про те, як самостійно діагностувати та виправити несправність.
Сергій - фахівець Венкон, компанії-експерта з інженерних рішень. Інтернет-магазин Венкон пропонує необхідне обладнання для осель, офісів та промислових приміщень, в тому числі сучасні та надійні водонагрівачі https://vencon.ua/catalog/bojlery
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Головні причини несправності бойлера
За словами
Сергія, причини несправності бойлера можуть бути банальними, а їх усунення не завжди потребує залучення майстра. Зокрема, найпопоулярніші причини незадовільної роботи водонагрівачів - це:
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Температура холодної води у трубопроводі взимку. Якщо влітку температура води у трубопроводі складає близько 15 градусів за Цельсієм, в холодну пору року вона може опускатися до 7 градусів. Відповідно, збільшується кількість гарячої води з бойлера, необхідної для отримання комфортної температури з крану. Про несправність мова тут не йде - власникам потрібно тільки призвичаїтися до сезонних особливостей роботи системи.
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Накип. Будь-який бруд всередині пристрою негативно відбивається на роботі водонагрівача. Для вирішення цієї проблеми необхідно регулярно проводити технічне обслуговування бойлера.
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Кран подачі гарячої води з центральної системи не перекритий. Банально, але часто майстри, які приїжджають на виклики щоб полагодити бойлер, мають всього лише повернути один вентиль.
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Регулятор температури налаштований невірно. Ця проблема часто спіткає власників бойлерів, у яких регулятор температури прихований, розташований у нижній частині пристрою. Перш ніж телефонувати майстрові, перевірте, чи коректно виставлений регулятор.
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Стрілка на індикаторі температури не вказує на максимум. Через те, що стрілка індикатора знаходиться десь посередині шкали, у власника бойлера може скластися хибне враження, що він не працює “на повну”. Насправді ж, більшість моделей водонагрівачів не мають вбудованих термометрів - індикатори вказують лише на те, працює пристрій або ні.
Складна несправність водонагрівача: що робити
Не всі несправності, що перешкоджають роботі водонагрівача можна виправити самотужки, визнає Сергій. Якщо ваш бойлер не працює, і ви вже впевнилися у тому, що справа не у відкритому вентилі або наявності бруду, шляхів вирішення проблеми може бути кілька.
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Шлях перший: зверніться до виробника. Контакти сервісного центру, який відповідає за обслуговування вашого пристрою, мають бути вказані у гарантійному талоні (не забувайте зберігати такі документи після покупки техніки!).
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Шлях другий: зверніться до магазину, де купували бойлер. Не факт, що ви отримаєте безкоштовне обслуговування, але спеціалісти торгової мережі скоріш за все знайдуть та усунуть причину несправності швидко та ефективно.
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Шлях третій: зверніться до майстра, який встановлював водонагрівач. Можливо, несправність спричинена помилкою при встановленні обладнання. Якщо ж ні, фахівець, який відповідав за неї, зможе полагодити бойлер, несправний з іншої причини також.
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Шлях четвертий: придбайте новий бойлер. Якщо проблема виникає вкотре, а самому пристрою вже декілька років, час замислитися про його заміну.
Сподіваємося, що одна з порад Сергія допомогла вам вирішити проблему та знову насолоджуватися постійною наявністю гарячої води. Між тим, на сторінці експерта Сергія Кудини в LinkedIn
ви зможете знайти більше порад, що стануть у пригоді в побуті. А на сайті Венкон для вас завжди доступні розумні інженерні рішення, здатні спростити повсякденне життя.
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