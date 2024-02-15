15.02.2024 18:22

У Харкові пройшли заходи до Міжнародного дня онкохворої дитини (фото)

У Міській клінічній дитячій лікарні №16 пройшли заходи до Міжнародного дня онкохворої дитини.





Для дітей відбувся «Родинний концерт» від родини музикантів Чернявських (ініціатор та ведуча - Юлія Ніколаєвська). Для дітей відбувся «Родинний концерт» від родини музикантів Чернявських (ініціатор та ведуча - Юлія Ніколаєвська).

Концерт відбувся в межах співпраці лікарні з Харківським національним університетом мистецтв імені І.П. Котляревського, повідомляє РЕДПОСТ

Ще одним музичним подарунком став концерт «Діти дітям» дитячого колективу Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості.

До дітей також завітав контактний зоопарк, де малята могли погладити справжніх черепаху та кролика.

Захід супроводжувала група лікарняних клоунів «Файні носи» з Харківського фонду психологічних досліджень.

Також в лікарні пройшла виставка дитячої творчості «Дім мого серця»



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