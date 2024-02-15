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15.02.2024  17:55   Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі виявлено порушників рибоохоронного законодавства

14 лютого 2024 року під час рибоохоронної роботи державні інспектори виявлено грубе порушення Правил рибальства, передає РЕДПОСТ .

 
Близько 11:00 у місті Ізюм, що в Ізюмському районі, було виявлено двох осіб, які з човна здійснили лов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову.
 
А саме однією сіткою з льоси та виловили такі водні біоресурси: карась сріблястий – 63 екз., лящ 6 екз., плоскирка 2 екз., щука 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 22,15 кг. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 116 093 грн.
 
На осіб складено протоколи за ч.4 ст.85. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 116 093 грн. Заборонене знаряддя лову, човен та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено. Відкрито кримінальне провадження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський рибоохоронний патруль виявив браконьєрів у селі Гути.
 
Тэги:  події, харків
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