В Ізюмському районі виявлено порушників рибоохоронного законодавства

14 лютого 2024 року під час рибоохоронної роботи державні інспектори виявлено грубе порушення Правил рибальства, передає РЕДПОСТ .
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Сьогодні бажано шукати нетривіальні рішення. Усі сфери життя будуть наповнені хитрими комбінаціями та неочікуваними ходами. Будьте пильні в різних ситуаціях, спробуйте розгадати сутність слів та дій оточуючих.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора.
Щорічно, з 2009 року, 15 лютого у всьому світі відзначають День операційної медичної сестри.
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