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15.02.2024  17:28   

У Харкові судитимуть матір, яка кинула маленьку хвору дитинку одну на три доби

Справу неадекватної матусі з Холодної гори, яка втекла до коханця, залишив доньку одну без їжи на 12 поверсі передано до суду у Харкові.

Судитимуть матір, яка кинула маленьку хвору дитинку одну на три доби: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 19-річна матір залишила свою доньку, якій було лише два з половиною роки, одну в квартирі на 12-му поверсі у Холодногірському районі м. Харкова. 
 
Дівчинка була зовсім одна три дні: з 30 серпня до 2 вересня 2023 року.
 
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Матір втекла до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних  умовах.  
 
Судитимуть матір, яка кинула маленьку хвору дитинку одну на три доби: Новини Харкова
 
Обвинувачена навіть не врахувала того, що житлові квартали Харкова постійно перебувають під масштабними обстрілами окупантів, і дитина може постраждати. 
 
Дівчинку врятували сусіди, яких майже добу затоплювали з квартири безталанної матері.
Піднявшись, вони почули, як плаче дитина, та одразу звернулись до правоохоронців. 
 
Наразі дівчинка у безпеці та проживає з родичами. 
 
Справа розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.  
 
Жінці загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вилучили у матері маленьку дитину, яка мешкала у бруді та голодувала.
 
Тэги:  діти, кримінал, харків
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