15.02.2024 17:28
У Харкові судитимуть матір, яка кинула маленьку хвору дитинку одну на три доби
Справу неадекватної матусі з Холодної гори, яка втекла до коханця, залишив доньку одну без їжи на 12 поверсі передано до суду у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 19-річна матір залишила свою доньку
, якій було лише два з половиною роки, одну в квартирі на 12-му поверсі у Холодногірському районі м. Харкова.
Дівчинка була зовсім одна три дні: з 30 серпня до 2 вересня 2023 року.
Матір втекла до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних умовах.
Обвинувачена навіть не врахувала того, що житлові квартали Харкова постійно перебувають під масштабними обстрілами окупантів, і дитина може постраждати.
Дівчинку врятували сусіди, яких майже добу затоплювали з квартири безталанної матері.
Піднявшись, вони почули, як плаче дитина, та одразу звернулись до правоохоронців.
Наразі дівчинка у безпеці та проживає з родичами.
Справа розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.
Жінці загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.
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