15.02.2024 17:28

У Харкові судитимуть матір, яка кинула маленьку хвору дитинку одну на три доби

Справу неадекватної матусі з Холодної гори, яка втекла до коханця, залишив доньку одну без їжи на 12 поверсі передано до суду у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 19-річна матір залишила свою доньку , якій було лише два з половиною роки, одну в квартирі на 12-му поверсі у Холодногірському районі м. Харкова.

Дівчинка була зовсім одна три дні: з 30 серпня до 2 вересня 2023 року.

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Матір втекла до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних умовах.

Обвинувачена навіть не врахувала того, що житлові квартали Харкова постійно перебувають під масштабними обстрілами окупантів, і дитина може постраждати.

Дівчинку врятували сусіди, яких майже добу затоплювали з квартири безталанної матері.

Піднявшись, вони почули, як плаче дитина, та одразу звернулись до правоохоронців.

Наразі дівчинка у безпеці та проживає з родичами.

Справа розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Жінці загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.