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15.02.2024  17:05   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 15 лютого 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 874 вакансії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас – 25 000 грн 
  • Агроном – 20 000 грн 
  • Службовець на складі (комірник) – 17 500 грн 
  • Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 17 300 грн 
  • Швачка – 17 000 грн 
  • Лаборант хімічного аналізу – 16 000 грн 
  • Охоронник – 15 800 грн 
  • Інженер-землевпорядник – 15 000 грн 
  • Манікюрник – 14 500 грн 
  • Касир торговельного залу – 11 000 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.  
 
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за номерами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що від початку року на Харківщині послугами служби зайнятості скористалося понад 10 тисяч людей.
 
Тэги:  харків, робота
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