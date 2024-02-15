15.02.2024 14:05 Віталій Хінєвіч

Від початку року на Харківщині послугами служби зайнятості скористалося понад 10 тисяч людей

У свою чергу, співпрацювали зі службою зайнятості 1,3 тис. роботодавців, які надали 2,9 тисяч пропозицій роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр зайнятості.

Зазначається, що за сприяння обласної служби зайнятості отримали роботу 1,5 тис. людей.

За словами керівника обласного центру зайнятості Олександра Котукова на Харківщині продовжується активна реалізація проєкту «Армія відновлення», у рамках якого служба зайнятості з початку 2024 року видала безробітним майже 2 тисячі направлень на виконання суспільно корисних робіт. За цим показником Харківська область тримає лідерство серед усіх регіонів України.

Для забезпечення роботодавців кадрами 305 безробітних проходили професійне навчання за сприяння служби зайнятості. 144 людини отримали ваучери на навчання для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Крім того, продовжується дія урядового проєкту «єРобота» з грантовими програмами «Власна справа» та «Гранти для ветеранів та другого з подружжя». У цьому році розглянуто 109 заяв на отримання мікрогранту, схвалено вже 53 позитивних рішення. Успішна реалізація заявлених проєктів відкриє шлях для створення 104 нових робочих місць у регіоні. Серед майбутніх грантоортимувачів є учасник бойових дій.

«Діяльність обласної служби зайнятості у поточному році продовжується реалізацією активних програм, направлених на допомогу тим, хто бажає працювати та розвиватися. Це й грантові програми, і компенсації для роботодавців, і можливості професійного навчання, насамперед для наших захисників та захисниць, і організація суспільно корисних робіт, і отримання громадянами ваучерів на навчання тощо. Ми бачимо вагомий попит на всі ці програми, їх впровадження – це нові робочі місця, економічний розвиток громад Харківщини, поліпшення добробуту людей», - констатує Олександр Котуков.

Більше інформації про послуги Служби можна дізнатись на вебсайті служби зайнятості, у найближчій філії ХОЦЗ чи її структурному підрозділі. Також працює «гаряча лінія» обласної служби зайнятості за тел.: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68 з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 або телеграм t.me/KharkivOCZ.

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