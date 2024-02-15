15.02.2024 14:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові судитимуть колишнього поліцейського за ДТП із загибеллю таксиста

Дорожньо-транспортна пригода сталася вдень 10 серпня 2023 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вдень 10 серпня 2023 року експоліцейський, керуючи автівкою «Dodje Journey», рухався по Салтівському району м. Харкова з перевищенням швидкості руху, яка змінювалась у межах 116 - 97 км/год.

Під час руху через перехрестя вул. Гвардійців Широнінців колишній поліцейський не зупинився, щоб надати дорогу 41-річному таксисту, що керував автомобілем «Hyundai Sonata», який в цей час виїжджав з паркувального майданчика магазину на зелений сигнал світлофора, що дозволяє рух. Таксист загинув на місці.

Колишньому правоохоронцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Обвинувальний акт передано на розгляд до Київського районного суду м. Харкова.

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