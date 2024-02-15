15.02.2024 14:15 Віталій Хінєвіч
У Харкові судитимуть колишнього поліцейського за ДТП із загибеллю таксиста
Дорожньо-транспортна пригода сталася вдень 10 серпня 2023 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вдень 10 серпня 2023 року експоліцейський, керуючи автівкою «Dodje Journey», рухався по Салтівському району м. Харкова з перевищенням швидкості руху, яка змінювалась у межах 116 - 97 км/год.
Під час руху через перехрестя вул. Гвардійців Широнінців колишній поліцейський не зупинився, щоб надати дорогу 41-річному таксисту, що керував автомобілем «Hyundai Sonata», який в цей час виїжджав з паркувального майданчика магазину на зелений сигнал світлофора, що дозволяє рух. Таксист загинув на місці.
Колишньому правоохоронцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Обвинувальний акт передано на розгляд до Київського районного суду м. Харкова.
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