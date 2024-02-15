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15.02.2024  14:40   Віталій Хінєвіч

Пам’ять воїнів-афганців вшанували у Харкові

Покладання квітів з нагоди 35-ї річниці виведення військ з Афганістану, а також до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав відбулося сьогодні, 15 лютого, біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам на вул. Культури.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У заході взяли участь перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак, ветерани війни в Афганістані, родичі загиблих, представники духовенства, громадських організацій та мешканці міста. Присутні поклали до пам'ятника квіти і вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання.
 
Довідка. Афганська війна (1979-1989) - воєнний конфлікт на території Демократичної Республіки Афганістан. Виведення радянських військ з Афганістану, відповідно до укладених Женевських угод про політичне врегулювання становища навколо ДРА, почалося 15 травня 1988 року і тривало дев'ять місяців. 15 лютого 1989 року останні підрозділи радянських військ залишили територію Афганістану. За 10 років воєнних дій в Афганістані загинуло понад 200 харків'ян. З 2004 року 15 лютого відзначається як День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
 
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Тэги:  харків, вшанування
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