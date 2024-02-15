15.02.2024 15:00 Віталій Хінєвіч

Окупаційному гауляйтеру Балаклії СБУ оголосила нову підозру за державну зраду

Служба безпеки зібрала докази державної зради колаборанта, який очолював окупаційну адміністрацію міста Балаклія на Харківщині у 2022 році.

За даним слідства, у період з травня по вересень 2022 року фігурант добровільно обіймав посаду «и.о. начальника Балаклейского территориального управления военно-гражданской администрации Изюмского района Харьковской области». Щоб отримати цю фейкову посаду та підзаробити на цьому, він спеціально прибув до Балаклії з окупованої рашистами Горлівки Донецької області.

На цій посаді зрадник примусово «інтегровував» нормативно-правову базу регіону під «стандарти» російського законодавства. Зокрема, мова про «систему охорони здоров’я, освіти, культури, пенсійного забезпечення та соціального захисту населення».

Крім того, гауляйтер впровадив в окупованій Балаклії обіг російської валюти, узгоджував з представниками зс рф дозволи на пересування громадян окупованими територіями, а також виконував інші вказівки та завдання окупантів.

Також, він неодноразово виступав перед камерами центральних кремлівських телеканалів, розповсюджуючи наративи російської пропаганди, спрямовані на дискредитацію української влади та Збройних Сил України.

Разом із представниками російської окупаційної влади фігурант особисто здійснив незаконне підняття державного прапора рф на флагштоці у центрі іншого окупованого росіянами міста - Ізюм.

Під час деокупації регіону балаклійському гауляйтеру вдалося втекти на непідконтрольну територію України, де він поки що переховується від українського правосуддя.

Нагадаємо, у серпні 2022 року, коли м. Балаклія ще була окупована російськими загарбниками, слідчі СБУ оголосили зловмиснику заочну підозру у колабораційній діяльності.

На підставі зібраних додаткових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За такі злочини винному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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