15.02.2024 15:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові оголосили відбір кандидатів у почесні амбасадори

У місті Харкові оголосили відбір кандидатів у почесні амбасадори Харківської міської територіальної громади, які представлятимуть її за кордоном.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Мета діяльності почесних амбасадорів - подальше підвищення міжнародного авторитету міста Харкова, рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал, зміцнення позитивного іміджу та розвиток міжнародного співробітництва в різних сферах суспільного життя. Почесні амбасадори покликані розповсюджувати ідеї інвестиційної привабливості та перспективні плани розвитку Харкова.

Діяльність почесних амбасадорів може здійснюватися як на території України, так і за кордоном.

Почесними амбасадорами можуть стати:

особи, які є громадянами України або громадянами країн, які мають тісний зв'язок з Харковом;

представники в галузях науки та освіти, інформаційних технологій та цифрової промоції, культури, спорту, бізнес-сектору та економіки, а також громадські діячі та інші особи, які бажають займатися промоцією Харкова на міжнародному рівні.

Серед головних завдань амбасадорів - налагодження процесу комунікації та оптимізації заходів щодо реалізації спільних з закордонними містами проєктів у різних галузях, сприяння в обміні інформації з українськими та зарубіжними партнерами. Вони мають брати участь у ділових радах, роботі бізнес-організацій та інших структур, створених містами-партнерами або побратимами Харкова, а також сприяти пошуку інвестицій.

Для участі у відборі необхідні:

копія документа, що посвідчує особу, закордонний паспорт;

мотиваційний лист на ім’я Харківського міського голови Ігоря Терехова (в листі варто зазначити, які проєкти вже реалізовані та які кандидат планує реалізувати в країні, в якій бажає стати почесним амбасадором);

автобіографія з якісним портретним фото;

рекомендаційні листи та інші документи, що підтверджують відповідність кандидата критеріям відбору;

сертифікат, що засвідчує рівень володіння іноземною мовою (за наявності);

згода на збирання, обробку та (або) використання інформації щодо персональних даних кандидата.

Амбасадори працюватимуть на громадських засадах.

Документи необхідно надіслати до 28 лютого на адресу: . У темі повідомлення треба зазначити: «Участь у відборі на звання Почесного амбасадора Харківської міської територіальної громади». [email protected] . У темі повідомлення треба зазначити: «Участь у відборі на звання Почесного амбасадора Харківської міської територіальної громади».

Всі документи необхідно надіслати одним листом у pdf-форматі. Додаткові питання можна ставити електронною поштою: [email protected]

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