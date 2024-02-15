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15.02.2024  15:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові оголосили відбір кандидатів у почесні амбасадори

У місті Харкові оголосили відбір кандидатів у почесні амбасадори Харківської міської територіальної громади, які представлятимуть її за кордоном.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Мета діяльності почесних амбасадорів - подальше підвищення міжнародного авторитету міста Харкова, рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал, зміцнення позитивного іміджу та розвиток міжнародного співробітництва в різних сферах суспільного життя. Почесні амбасадори покликані розповсюджувати ідеї інвестиційної привабливості та перспективні плани розвитку Харкова.
 
Діяльність почесних амбасадорів може здійснюватися як на території України, так і за кордоном.
 
Почесними амбасадорами можуть стати: 
 
  • особи, які є громадянами України або громадянами країн, які мають тісний зв'язок з Харковом;
  • представники в галузях науки та освіти, інформаційних технологій та цифрової промоції, культури, спорту, бізнес-сектору та економіки, а також громадські діячі та інші особи, які бажають займатися промоцією Харкова на міжнародному рівні.
Серед головних завдань амбасадорів - налагодження процесу комунікації та оптимізації заходів щодо реалізації спільних з закордонними містами проєктів у різних галузях, сприяння в обміні інформації з українськими та зарубіжними партнерами. Вони мають брати участь у ділових радах, роботі бізнес-організацій та інших структур, створених містами-партнерами або побратимами Харкова, а також сприяти пошуку інвестицій.
 
Для участі у відборі необхідні:
 
  • копія документа, що посвідчує особу, закордонний паспорт;
  • мотиваційний лист на ім’я Харківського міського голови Ігоря Терехова (в листі варто зазначити, які проєкти вже реалізовані та які кандидат планує реалізувати в країні, в якій бажає стати почесним амбасадором); 
  • автобіографія з якісним портретним фото;
  • рекомендаційні листи та інші документи, що підтверджують відповідність кандидата критеріям відбору;
  • сертифікат, що засвідчує рівень володіння іноземною мовою (за наявності);
  • згода на збирання, обробку та (або) використання інформації щодо персональних даних кандидата. 
Амбасадори працюватимуть на громадських засадах.
 
Документи необхідно надіслати до 28 лютого на адресу: [email protected]. У темі повідомлення треба зазначити: «Участь у відборі на звання Почесного амбасадора Харківської міської територіальної громади». 
 
Всі документи необхідно надіслати одним листом у pdf-форматі. Додаткові питання можна ставити електронною поштою: [email protected].
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’янин здобув срібну медаль чемпіонату Європи з важкої атлетики.
 
Тэги:  харків, амбасадор
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