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14.02.2024  14:00   Віталій Хінєвіч

Харків’янин здобув срібну медаль чемпіонату Європи з важкої атлетики

У ваговій категорії до 61 кг у ривку спортсмен Павло Заліпський підняв вагу 126 кг, яка принесла йому «срібло» в цій вправі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Змагання проходять з 12 по 20 лютого в Болгарії. В поштовху харківський спортсмен показав результат 145 кг та посів шосте місце. В підсумку, за сумою двоборства (271 кг) він зупинився в кроці від п'єдесталу пошани, посівши на чемпіонаті четверте місце.
 
Шота Мішвелідзе з Грузії, який став третім, перевершив результат Павла за сумою двоборства всього на 1кг. Друге місце посів болгарин Іван Дімов (280кг), а чемпіоном Європи в цій вазі став також важкоатлет з Болгарії Габріель Марінов (281кг).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські біатлоністи здобули медалі на чемпіонаті України.
 
Тэги:  харків, спорт
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