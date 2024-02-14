14.02.2024 14:00 Віталій Хінєвіч

Харків’янин здобув срібну медаль чемпіонату Європи з важкої атлетики

У ваговій категорії до 61 кг у ривку спортсмен Павло Заліпський підняв вагу 126 кг, яка принесла йому «срібло» в цій вправі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Змагання проходять з 12 по 20 лютого в Болгарії. В поштовху харківський спортсмен показав результат 145 кг та посів шосте місце. В підсумку, за сумою двоборства (271 кг) він зупинився в кроці від п'єдесталу пошани, посівши на чемпіонаті четверте місце.

Шота Мішвелідзе з Грузії, який став третім, перевершив результат Павла за сумою двоборства всього на 1кг. Друге місце посів болгарин Іван Дімов (280кг), а чемпіоном Європи в цій вазі став також важкоатлет з Болгарії Габріель Марінов (281кг).

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