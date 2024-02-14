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14.02.2024  13:59   Рита Парфенова

Окремі категорії ВПО Харкова можуть отримати прихисток у санаторіях України: подробиці

У Харкові стартував експериментальний проєкт з надання окремих соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок бойових дій або тимчасової окупації опинилися у складних життєвих обставинах.

санаторій «Батьківщина» Трускавець

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, участь у цьому проєкті означає отримання притулку, підтриманого проживання та стаціонарного догляду, що здійснюється на базі санаторіїв "Батьківщина" у Трускавці та "Слава" у Миргороді. Крім того, можлива послуга соціальної адаптації.

Право на отримання цих послуг мають особи похилого віку та інваліди серед внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з територій, де тривають бойові дії або тимчасово окуповані російською федерацією, в тому числі під час обов'язкової евакуації. Також до них відносяться ті, хто має зруйноване або непридатне для проживання житло внаслідок військових дій.

Проєкт запланований на період до 31 грудня 2024 року. Більш детальну інформацію можна отримати в управліннях соціального захисту населення за посиланням: https://cutt.ly/EKNGLUu.

Додатково про соціальний захист у Харкові можна дізнатись за посиланням: https://cutt.ly/EKNGLUu.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Управлінні соцзахисту Харкова надали пояснення, як надаватиметься допомога внутрішньо переміщеним осібам.

 

Тэги:  впо, харків
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