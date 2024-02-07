07.02.2024 20:19 Дмитро Колонєй
Виплати ВПО: кому надаватимуть гроші пояснили у Харкові
В Управлінні соцзахисту Харкова надали пояснення, як надаватиметься допомога.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Харкові продовжується допомога ВПО
. За січень фахівці управління соціального захисту населення Адміністрації Немишлянського району нарахували 13,2 тис. виплат ВПО на загальну суму понад 36 млн грн.
Згідно з новою постановою Кабміну, отримувачам, у яких у січні 2024 року закінчився 6-місячний термін надання допомоги на проживання, її виплату буде продовжено на лютий без додаткового звернення.
Що буде з березня 2024 року
Виплата допомоги автоматично буде подовжена ще на 6 місяців
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пенсіонерам, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 грн,
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особам з інвалідністю I або II групи,
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дітям з інвалідністю,
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тяжкохворим дітям,
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дітям-сиротам,
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батькам-вихователям та
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прийомним батькам.
Що робити іншим категоріям ВПО
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Іншим категоріям ВПО право на отримання допомоги з 1 березня визначатиметься за їхнім особистим зверненням, поданим протягом лютого-березня. Зробити це можна в управліннях соцзахисту, через портал електронних послуг Мінсоцполітики або портал «Дія».
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