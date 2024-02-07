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07.02.2024  20:19   Дмитро Колонєй

Виплати ВПО: кому надаватимуть гроші пояснили у Харкові

В Управлінні соцзахисту Харкова надали пояснення, як надаватиметься допомога.

Виплачиватимуть автоматично гроші ВПО з березня 2024 року, але не всім: кому саме пояснили у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові продовжується допомога ВПО. За січень фахівці управління соціального захисту населення Адміністрації Немишлянського району нарахували 13,2 тис. виплат ВПО на загальну суму понад 36 млн грн.
 
Згідно з новою постановою Кабміну, отримувачам, у яких у січні 2024 року закінчився 6-місячний термін надання допомоги на проживання, її виплату буде продовжено на лютий без додаткового звернення.
 

Що буде з березня 2024 року

 
Виплата допомоги автоматично буде подовжена ще на 6 місяців
  • пенсіонерам, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 грн,
  • особам з інвалідністю I або II групи,
  • дітям з інвалідністю,
  • тяжкохворим дітям,
  • дітям-сиротам,
  • батькам-вихователям та
  • прийомним батькам. 

Що робити іншим категоріям ВПО

  • Іншим категоріям ВПО право на отримання допомоги з 1 березня визначатиметься за їхнім особистим зверненням, поданим  протягом лютого-березня. Зробити це можна в управліннях соцзахисту, через портал електронних послуг Мінсоцполітики або портал «Дія».

 

Тэги:  допомога, впо, харків, гроші
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