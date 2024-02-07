07.02.2024 20:19 Дмитро Колонєй

Виплати ВПО: кому надаватимуть гроші пояснили у Харкові

В Управлінні соцзахисту Харкова надали пояснення, як надаватиметься допомога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Харкові продовжується допомога ВПО . За січень фахівці управління соціального захисту населення Адміністрації Немишлянського району нарахували 13,2 тис. виплат ВПО на загальну суму понад 36 млн грн.

Згідно з новою постановою Кабміну, отримувачам, у яких у січні 2024 року закінчився 6-місячний термін надання допомоги на проживання, її виплату буде продовжено на лютий без додаткового звернення.

Що буде з березня 2024 року

Виплата допомоги автоматично буде подовжена ще на 6 місяців

пенсіонерам, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 грн,

особам з інвалідністю I або II групи,

дітям з інвалідністю,

тяжкохворим дітям,

дітям-сиротам,

батькам-вихователям та

прийомним батькам.

Що робити іншим категоріям ВПО

Іншим категоріям ВПО право на отримання допомоги з 1 березня визначатиметься за їхнім особистим зверненням, поданим протягом лютого-березня. Зробити це можна в управліннях соцзахисту, через портал електронних послуг Мінсоцполітики або портал «Дія».