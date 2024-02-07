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07.02.2024  19:34   

Харківські велогонщики стали чемпіонами України

Харківські велогонщики стали чемпіонами та призерами Чемпіонату України

Стали чемпіонами України велогонщики Софія Ковтун та Владислав Денисенко: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 1 по 5 лютого 2024 року у Львові відбулися чемпіонати України з велоспорту на треку в двох багатоденних гонках - темп та гітовий спринт серед чоловіків, жінок, юнаків та дівчат.
 
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Участь в змаганнях взяли 152 спортсмени з 11 регіонів країни, а за їх підсумками харків’яни вибороли нагороди в гітовому спринті.
 
Серед жінок перемогу одержала Софія Ковтун, а серед чоловіків – Владислав Денисенко. Також в змаганнях серед чоловіків третє місце посів Валентин Варгаракін.
 
В багатоденній гонці темп харківські велосипедисти залишилися без нагород, але були близькі до подіуму. Марина Романенко посіла четверте місце серед жінок, а Кіра Дубініна – четверте серед дівчат.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що збірна України з артистичного плавання, основу якої складають харківські спортсменки, виграла «срібло» чемпіонату світу.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, велоспорт
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