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07.02.2024  19:00   Дмитро Колонєй

Мобілізація за новими правилами: що передбачає новій проект закону

Верховна Рада підтримала в першому читанні новий закон про мобілізацію.


Мобілізація за новими правилами: що передбачає новій проект закону
Як повідомляє РЕДПОСТ, парламент України проголосував в першому читанні за законопроєкт щодо посилення мобілізації.
 
Ось і сталося те, чого всі так очікували, хто з острахом, хто з надією, – уряд зареєстрував у парламенті новий проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (№10449 від 30.01.2024). За твердженням Міноборони, коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами, а сам законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов’язаних.
 
 

Нові правила мобілізації

Заплановано уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, а також синхронізація норм із підставами для звільнення з військової служби.
 
Встановлять, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (фаху), інтерни та докторанти, а також педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти.
 
Проєктом встановлюється, що люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Також передбачається, що добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації.
 
Передбачено, що особі не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реєстру військовозобов'язаних «Оберіг».
 
Особа може переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК, проте після переїзду має стати на облік за новою адресою.
 
Також встановлюється, що після мобілізації всі громадяни мають пройти обов'язкову військову підготовку 2-3 місяці. Акцентується, що особа не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації.
 

Бронювання від мобілізації

Відбудеться уточнення порядку бронювання для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, зокрема на посадах державної служби категорії “А” – всі військовозобов’язані, а для державної служби категорії “Б”, “В” – до 50% кількості військовозобов’язаних. Працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони більше не матимуть відстрочки.
 
Голови міських та селищних рад, територіальних громад – мають бронь. З військовозобов'язаних, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, бронюють 50%.
 
Передбачено надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.
 
Не будуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
 
– які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби, – протягом двох років з дня звільнення з військової служби. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
 
– з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
 
– з числа громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану, – протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби.
 
 

Скасування строкової служби та військова підготовка

Законопроєктом запропоновано скасувати строкову військову службу. Втім замість неї пропонується запровадити базову військову підготовку. Відповідно передбачається звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби.
 
Передбачено запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців при закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року. Також буде запроваджено з 2025 року базову загаль

 

Тэги:  агрессия россии, мобілізація, україна, харків
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