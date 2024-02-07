Мобілізація за новими правилами: що передбачає новій проект закону

07.02.2024 19:00 Дмитро Колонєй

Верховна Рада підтримала в першому читанні новий закон про мобілізацію.

Ось і сталося те, чого всі так очікували, хто з острахом, хто з надією, – уряд зареєстрував у парламенті новий проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (№10449 від 30.01.2024). За твердженням Міноборони, коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами, а сам законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Нові правила мобілізації

Заплановано уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, а також синхронізація норм із підставами для звільнення з військової служби.

Встановлять, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (фаху), інтерни та докторанти, а також педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти.

Проєктом встановлюється, що люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Також передбачається, що добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації.

Передбачено, що особі не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реєстру військовозобов'язаних «Оберіг».

Особа може переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК, проте після переїзду має стати на облік за новою адресою.

Також встановлюється, що після мобілізації всі громадяни мають пройти обов'язкову військову підготовку 2-3 місяці. Акцентується, що особа не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації.

Бронювання від мобілізації

Відбудеться уточнення порядку бронювання для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, зокрема на посадах державної служби категорії “А” – всі військовозобов’язані, а для державної служби категорії “Б”, “В” – до 50% кількості військовозобов’язаних. Працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони більше не матимуть відстрочки.

Голови міських та селищних рад, територіальних громад – мають бронь. З військовозобов'язаних, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, бронюють 50%.

Передбачено надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

Не будуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

– які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби, – протягом двох років з дня звільнення з військової служби. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

– з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

– з числа громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану, – протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби.

Скасування строкової служби та військова підготовка

Законопроєктом запропоновано скасувати строкову військову службу. Втім замість неї пропонується запровадити базову військову підготовку. Відповідно передбачається звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби.

Передбачено запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців при закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року. Також буде запроваджено з 2025 року базову загаль