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07.02.2024  18:14   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова зробили більш комфортним проїзд низкою вулиць

Де працювади фахівці підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях
  • Москалівській,
  • Ахсарова,
  • Мирослава Мисли,
  • проспектах Льва Ландау,
  • Перемоги та у
  • пров. Ващенківському. 
 
7 лютого 2024 року, на дорогах Харкова працюють 162 робітники та 86 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу вони вивезли 9 куб. м ТПВ, а також використали 209 куб. м піщано-сольової суміші та 32 т солі.
Тэги:  ремонт, дороги, харків
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