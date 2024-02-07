07.02.2024 18:14 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова зробили більш комфортним проїзд низкою вулиць

Де працювади фахівці підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях

Москалівській,

Ахсарова,

Мирослава Мисли,

проспектах Льва Ландау,

Перемоги та у

пров. Ващенківському.

7 лютого 2024 року, на дорогах Харкова працюють 162 робітники та 86 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу вони вивезли 9 куб. м ТПВ, а також використали 209 куб. м піщано-сольової суміші та 32 т солі.