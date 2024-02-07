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07.02.2024  17:39   Дмитро Колонєй

Країна-агресорка звинувачує Кирило Буданова в причетності до 104 терактів

До "реєстру терористів" загарбників, крім очильника ГУР, потрапили Олексій Неїжпапа та Микола Олещук.


Країна-агресорка звинувачує Кирило Буданова в причетності до 104 терактів
Як повідомляє РЕДПОСТ, країна-агресорка внесла в «реєстр терористів» керівника ГУР Кирила Буданова, Командувача ВМС Олексія Неїжпапу та очільника Повітряних Сил  Миколу Олещука.
 
  • Очильника воєнної розвідки загарбники звинувачують в причетності до 104 терактів.
  • Керівник ВМС оголошений у розшук у справі про нібито «замах на життя співробітника правоохоронного органу РФ».
  • А командувач ПС окупанти звинувачують «терористичному акті після атаки безпілотників на територію Росії». 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні створять Сили безпілотних систем.
 
Тэги:  агрессия россии, буданов, україна
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