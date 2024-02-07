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07.02.2024  17:05   Дмитро Колонєй

В Україні створять Сили безпілотних систем

Указ про створення окремого підрозділу у складі ЗСУ підписав Президент України Володимир Зеленський.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Сили безпілотних систем створюються з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем.
 
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Глава держави доручив Кабміну із залученням Генштабу ЗСУ опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил.
 
За результатами опрацювання відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
 
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, дрони
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