07.02.2024 17:05 Дмитро Колонєй

В Україні створять Сили безпілотних систем

Указ про створення окремого підрозділу у складі ЗСУ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє РЕДПОСТ , Сили безпілотних систем створюються з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем.

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Глава держави доручив Кабміну із залученням Генштабу ЗСУ опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

За результатами опрацювання відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.