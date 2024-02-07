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07.02.2024  21:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині захисники відбили 3 атаки ворога

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки біля Синьківки, Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив думку військового експерта, що ворог має потужну перевагу на усіх напрямках.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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