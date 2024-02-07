    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Ніжне пюре з кабачків з сиром
07.02.2024  21:43   

Ніжне пюре з кабачків з сиром

Смачне пюре можна готувати не лише з картоплі.

Як приготувати пюре з кабачків з сиром
 
Як пише РЕДПОСТ, якщо хочеться якогось оригінального гарніру, але немає часу на готування, на допомогу приходить найніжніше пюре з кабачків. У нього трохи водяниста текстура, але м'який смак і мінімум калорій. До цього рецепту можна додати ще трохи рубаної зелені на власний розсуд.
 

Пюре з кабачків із сиром

Продукти:

 

  • 250 г кабачків,
  • 250 г картоплі,
  • 70 г сиру до смаку,
  • 15 г вершкового масла,
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Очистити картоплю
  2. Очистити кабачок
  3. Нарізати картоплю та кабачок кубиком
  4. Відварити приблизно 20 хв.
  5. Злити воду
  6. Збити пюре блендером
  7. Додати вершкове масло, спеції та тертий сир
  8. Перемішати.

Нагададаэмо, раныше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати боул з рисом, куркою та квасолею.

Тэги:  рецепт, пюре, кабачки, сир, картопля
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.02 Кулінарні рецепти Екзотичні смажені банани в кокосовій паніровці 04.02 Кулінарні рецепти Хрусткі цибулинні кільця в клярі на мінералці 03.02 Кулінарні рецепти Готуємо чіпси з лаваша на сковороді
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 