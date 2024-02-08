Прогноз погоди у Харкові на 8 лютого

Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 лютого очікується хмарна погода з проясненнями.
Вночі невеликі, вдень помірні опади (мокрий сніг, дощ).
Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 1 - 3° тепла, вдень 4 - 6° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Сьогодні зірки схиляють до здорового консерватизму та спокійної реалізації задуманого. Уникайте спонтанних вчинків та суперечок: вам навряд чи вдасться когось переконати.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
На 8 лютого припадає Міжнародний день шотландського віскі, також відомий як День скотчу.
влажность:
давление:
ветер: