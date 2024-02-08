08.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 лютого

Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 лютого очікується хмарна погода з проясненнями.

Вночі невеликі, вдень помірні опади (мокрий сніг, дощ).

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 1 - 3° тепла, вдень 4 - 6° тепла.

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Народні прикмети

У минулі часи передбачати погоду нашим пращурам допомагали миші: якщо сьогодні вони вилазять з-під снігу, слід чекати відлиги.

У давнину цього дня побоювалися заметілі, оскільки вона вказувала на поганий урожай майбутнього року: “Заметіль на хати – будуть погані харчі”.

Ясне зоряне небо вночі віщує хороший урожай льону.

Спів синиць обіцяє похолодання.

Блідий місяць — до снігопаду.