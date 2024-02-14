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14.02.2024  13:32   Рита Парфенова

У Харкові лютий б'є рекорди температури

13 лютого 2024 року у Харкові встановлено погодний рекорд температури.

кот мартовский
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Фахівці зазначають, що у Харкові у вівіторок, 13 лютого було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня. Він склав +8,7°С.
 
Попередній максимум температури було зафіксовано у 2002 і 2014 році, і вона становила +7,5°С.
 
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Нагадаємо, що у лютому 2024 року це вже другийй температурний рекорд поспять. Як писав РЕДПОСТ, 12 лютого було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня +9,7°С.
Тэги:  температура, рекорд, харків
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