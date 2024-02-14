14.02.2024 13:25 Віталій Хінєвіч

На Харківщині виявили дворядне протитанкове мінне поле (відео)

Працівники вибухотехнічної служби працюють над виявленням та знищенням небезпечних предметів на деокупованих територіях у складі зведеного загону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.

Столичні вибухотехніки проводять розмінування обʼєктів критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Там вони виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62.

Крім того, фахівці оглядають лісові зони, населені пункти, де знаходять інші небезпечні боєприпаси, залишені військовими рф.

Знайдений ворожий арсенал спеціалісти знищують на окремо відведених територіях.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові викрили колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації Куп'янська.